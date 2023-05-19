Не має бути переговорів України з Росією на рівних умовах – фон дер Ляєн

Мирні переговори між Росією та Україною на рівних умовах мають бути відкинуті. Про це на саміті G7 заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Українці найбільше хочуть миру – але, звісно, справедливого миру. Мирні переговори, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті", — сказала вона.

Вона також закликала надати Україні інструменти для "успішного захисту та відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності". Йдеться як про військову, так і про фінансову підтримку.

18 травня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G7 лише у режимі відеоконференції.

17 травня у Білому домі повідомили, що на G7 будуть зроблені конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну проти України.

18 травня канцлер Німеччини Шольц перед самітом у Хіросімі заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.

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