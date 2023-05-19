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Не має бути переговорів України з Росією на рівних умовах – фон дер Ляєн

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 14:41
Не має бути переговорів України з Росією на рівних умовах – фон дер Ляєн - Фото
Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА)

Мирні переговори між Росією та Україною на рівних умовах мають бути відкинуті. Про це на саміті G7 заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Українці найбільше хочуть миру – але, звісно, справедливого миру. Мирні переговори, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті", — сказала вона.

Вона також закликала надати Україні інструменти для "успішного захисту та відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності". Йдеться як про військову, так і про фінансову підтримку.

  • 18 травня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав, що Зеленський візьме участь у саміті G7 лише у режимі відеоконференції.

  • 17 травня у Білому домі повідомили, що на G7 будуть зроблені конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну проти України.

  • 18 травня канцлер Німеччини Шольц перед самітом у Хіросімі заявив, що Росія несе загрозу всьому світу.

Читайте також: Головним пунктом порядку денного саміту G7 буде війна Росії проти України

Мілана Головань
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