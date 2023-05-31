Фон дер Ляєн просить "тих, хто може", дати Україні далекобійну зброю
31.05.2023, 13:04
Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до передавання Україні далекобійного озброєння. Про це вона сказала, виступаючи на міжнародному безпековому форумі Globsec.
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Вона наголосила, що українським військам потрібна військова допомога, тому в Єврокомісії схвалили термінове нарощування виробництва боєприпасів у Європі.
"І ті, хто можуть, мають забезпечити Україну далекобійною артилерією та озброєнням. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", – зазначила глава Єврокомісії.
Фон дер Ляєн наголосила, що "ми можемо і ми повинні" бути з Україною стільки, скільки потрібно.
- Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що мирні переговори між Росією та Україною на рівних умовах мають бути відкинуті.
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