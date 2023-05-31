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Фон дер Ляєн просить "тих, хто може", дати Україні далекобійну зброю

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 13:04
Фон дер Ляєн просить
Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до передавання Україні далекобійного озброєння. Про це вона сказала, виступаючи на міжнародному безпековому форумі Globsec.

Вона наголосила, що українським військам потрібна військова допомога, тому в Єврокомісії схвалили термінове нарощування виробництва боєприпасів у Європі.

"І ті, хто можуть, мають забезпечити Україну далекобійною артилерією та озброєнням. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", – зазначила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що "ми можемо і ми повинні" бути з Україною стільки, скільки потрібно.

  • Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що мирні переговори між Росією та Україною на рівних умовах мають бути відкинуті.

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Оксана Житнюк
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