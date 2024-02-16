Формула победы Украины "спецагента" Армии дронов: Каждый день надо бежать свою стометровку

Андрей Онистрат из тех, кто создает Армию дронов. В течение нескольких месяцев 2023 он был командиром роты РУБАК 68-й бригады

Андрей Онистрат (Фото: Назарий Мазилюк/Украинская правда)

Офицер Вооруженных Сил Украины, "спецагент" Армии дронов Андрей Онистрат считает, что нужно "убедить как можно больше людей бежать стометровку", то есть сделать все для того, чтобы ежедневно украинские дроны уничтожали 100 единиц тяжелой техники противника. Об этом он рассказал в интервью для LIGA.net.

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Онистрат заметил, что он спортсмен, и думает как спортсмен: "мы каждый день должны бежать стометровку".

Он отметил, что ему близка позиция главы Минцифры Михаила Федорова, который считает, что украинцы должны все сделать для того, чтобы ежедневно дроны уничтожали 100 единиц тяжелой техники противника.

"Тогда наша страна победит", – подчеркнул он и добавил, что все, что он делает в течение дня, – его стометровка.

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19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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