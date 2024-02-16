Формула перемоги України "спецагента" Армії дронів: Кожного дня маємо бігти свою стометрівку

Андрій Оністрат з тих, хто створює Армію дронів. Протягом кількох місяців 2023 року він був командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) 68-ї бригади

Андрій Оністрат (Фото: Назарій Мазилюк/Українська правда)

Офіцер Збройних Сил України, "спецагент" Армії дронів Андрій Оністрат вважає, що потрібно "переконати якомога більше людей бігти стометрівку", тобто — зробити все для того, щоб щодня українські дрони знищували 100 одиниць важкої техніки противника. Про це він розповів в інтерв'ю для LIGA.net.

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Оністрат зауважив, що він спортсмен, і думає як спортсмен: "ми кожного дня маємо бігти стометрівку".

Він зауважив, що йому близька позиція очільника Мінцифри Михайла Федорова, який вважає, що українці мають все зробити для того, аби щодня дрони знищували 100 одиниць важкої техніки противника.

"Тоді наша країна переможе", – наголосив він та додав, що все, що він робить протягом дня, – його стометрівка.

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19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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