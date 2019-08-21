Фракцию Европейской солидарности пополнили новые депутаты

Алексей Гончаренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

К фракции партии Европейская солидарность присоединились два самовыдвиженца: Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Алексей Гончаренко рассказал LIGA.net, что решение стать членом фракции ЕС он принял еще до выборов, о чем неоднократно заявлял ранее.

Информацию о присоединении к фракции Андрея Лопушанского подтвердила заместитель главы Верховной Рады и будущий депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко. Об этом она рассказала в комментарии Укринформ.

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В Верховной Раде восьмого созыва оба олитика были членами фракции Блока Петра Порошенко.

Таким образом, во фракцию Европейской солидарности сейчас входят 27 депутатов. Всего для ЕС в зале Рады выделили 29 мест, два из них – резервные.

Алексей Гончаренко победил на досрочных выборах в Раду , обойдя конкурента из Слуги народа Александра Муконяна в 137-м округе, находящемся в Одесской области.

Слуги народа Андрей Лопушанский одержал победу на 125-м мажоританрном округе во Львовской области.

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