Фракцию Европейской солидарности пополнили новые депутаты

К фракции партии Европейская солидарность присоединились два самовыдвиженца: Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.
Алексей Гончаренко рассказал LIGA.net, что решение стать членом фракции ЕС он принял еще до выборов, о чем неоднократно заявлял ранее.
Информацию о присоединении к фракции Андрея Лопушанского подтвердила заместитель главы Верховной Рады и будущий депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко. Об этом она рассказала в комментарии Укринформ.
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В Верховной Раде восьмого созыва оба олитика были членами фракции Блока Петра Порошенко.
Таким образом, во фракцию Европейской солидарности сейчас входят 27 депутатов. Всего для ЕС в зале Рады выделили 29 мест, два из них – резервные.
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