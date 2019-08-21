Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Фракцию Европейской солидарности пополнили новые депутаты

Фракцию Европейской солидарности пополнили новые депутаты - Фото
Алексей Гончаренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 18:15

Фракцию Евросолидарности в новой Раде составят 27 депутатов

К фракции партии Европейская солидарность присоединились два самовыдвиженца: Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Алексей Гончаренко рассказал LIGA.net, что решение стать членом фракции ЕС он принял еще до выборов, о чем неоднократно заявлял ранее.

Информацию о присоединении к фракции Андрея Лопушанского подтвердила заместитель главы Верховной Рады и будущий депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко. Об этом она рассказала в комментарии Укринформ.

Читайте также: "Пусть идут лесом". Арахамия о других партиях в Кабмине

В Верховной Раде восьмого созыва оба олитика были членами фракции Блока Петра Порошенко.

Таким образом, во фракцию Европейской солидарности сейчас входят 27 депутатов. Всего для ЕС в зале Рады выделили 29 мест, два из них – резервные.

  • Алексей Гончаренко победил на досрочных выборах в Раду, обойдя конкурента из Слуги народа Александра Муконяна в 137-м округе, находящемся в Одесской области.
  • Андрей Лопушанский одержал победу на 125-м мажоританрном округе во Львовской области. 

Читайте также: Слуга народа хочет большинство во всех комитетах Рады: фото

Напишите нам
верховна рада ЕС парламент Ирина Геращенко фракция алексей гончаренко европейская солидарность андрей лопушанский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 