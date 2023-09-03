Франция будет тренировать украинских летчиков – Зеленский

Украина договорилась с Францией об обучении военных летчиков. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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Как сообщил президент, в разговоре с президентом Франции Эмманюелем Макроном обсуждись способы усилить оборону, в частности, Одесского региона. Никаких более конкретных данных президент не сообщил.

"И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче", – подчеркнул Зеленский.

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках системы ПВО SAMP-T. 4 февраля 2023 года французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине SAMP-T весной 2023 года.

20 июня 2023 года Макрон официально заявил, что система противоракетной обороны SAMP-T была доставлена и уже работает в Украине.

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