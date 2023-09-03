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Франція тренуватиме українських льотчиків – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 23:05
Франція тренуватиме українських льотчиків – Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Україна домовилась із Францією про навчання військових льотчиків. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

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Як повідомив президент, у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном обговори способи посилити оборону, зокрема, Одеського регіону. Жодних конкретніших даних президент не повідомив.

"І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", – наголосив Зеленський.

  • У грудні 2022 року Україна звернулася до Франції з проханням щодо постачання системи ППО SAMP-T. 4 лютого 2023 року французький міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція та Італія передадуть Україні SAMP-T навесні 2023 року.
  • 20 червня 2023 Макрон офіційно заявив, що система протиракетної оборони SAMP-T була доставлена і вже працює в Україні.
Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийЕмманюель Макроннавчанняппо
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