Франция и Италия закупят до 700 ракет Aster, предназначенных для обещанной Украине ПВО

Франция и Италия подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции.

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В сообщении говорится, что в конце 2022 года агентства оборонных закупок двух стран уведомили франко-итальянский консорциум Eurosam, в который входят Thales и MBDA, о контракте на закупку ракет Aster.

28 января издание l'Opinion сообщало, что эти 700 ракет предназначены для систем противовоздушной обороны SAMP/T (также известных как Mamba). Именно такую систему ПВО Париж и Рим обещают в скором будущем передать Украине.

По данным журналистов, ракеты Aster-30 будут заказаны у компании MBDA на сумму $2 млрд.

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T.

7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.

13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

22 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Оксана Житнюк

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