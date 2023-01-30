Франция и Италия закупят до 700 ракет Aster, предназначенных для обещанной Украине ПВО
30.01.2023, 16:07
Ракета Aster-30 (Фото: MBDA)
Франция и Италия подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции.
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В сообщении говорится, что в конце 2022 года агентства оборонных закупок двух стран уведомили франко-итальянский консорциум Eurosam, в который входят Thales и MBDA, о контракте на закупку ракет Aster.
28 января издание l'Opinion сообщало, что эти 700 ракет предназначены для систем противовоздушной обороны SAMP/T (также известных как Mamba). Именно такую систему ПВО Париж и Рим обещают в скором будущем передать Украине.
По данным журналистов, ракеты Aster-30 будут заказаны у компании MBDA на сумму $2 млрд.
- В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T.
- 7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.
- 13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.
- 22 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.
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