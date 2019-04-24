Франция осудила решение Путина о выдаче паспортов РФ в Донбассе

Изабель Дюмон (фото - twitter.com/isabelledumont)

Франция осудила решение президента страны-агрессора Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины в Донбассе. Об этом в Twitter написала посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Мы осуждаем решение России облегчить предоставление российского гражданства жителям Донецка и Луганска. Это решение противоречит минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", - написала Дюмон.

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Сегодня, 24 апреля, Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми".

Сам Путин, комментируя указ, заявил, что жители оккупированных его страной областей Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Президент Украины записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса.

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