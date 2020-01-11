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Франция поможет с черными ящиками: Зеленский поговорил с Макроном

Франция поможет с черными ящиками: Зеленский поговорил с Макроном - Фото
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
11.01.2020, 14:47

Президенты обсудили международное расследование катастрофы лайнера МАУ и договоренности в нормандском формате

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Стороны договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке бортовых самописцев сбитого самолета.

По словам Макрона, Франция начала формальную процедуру запуска расследования в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Лидеры отметили, что быстрое установление истины стало результатом четкой работы группы украинских экспертов в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

Также обговаривались дальнейшие шаги по выполнению договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате в декабре прошлого года.

Стороны договорились о трехсторонней телефонной беседе в формате Украина-Франция_Германия в ближайшее время.

Макрон согласился на приглашение Зеленского посетить Киев.

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Владимир Зеленский Иран авиакатастрофа эмманюэль макрон
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