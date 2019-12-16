Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посол Франции: Минские соглашения требуют прояснения

Посол Франции: Минские соглашения требуют прояснения - Фото
Этьен де Понсен (фото - facebook.com/FranceenUkraine)
16.12.2019, 19:51

Предложения таких уточнений могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон переговоров, считает посол Франции

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что минские соглашения по Донбассу "требуют прояснения, дополнительной интерпретации" в аспекте последовательности реализации пунктов этого документа. Об этом посол сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Этьен де Понсен отметил, что минские соглашения остаются базой прекращения конфликта на Донбассе.

"В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал французский дипломат.

При этом, по его мнению, предложения таких уточнений могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон переговоров.

"Минские договоренности намечают нам финальную цель - мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели - это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", - пояснил посол.

  • Президент Владимир Зеленский считает, что будет ошибкой выполнить минские соглашения в той последовательности, на которой настаивает Кремль.
  • После саммита в Париже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские соглашения, вероятно, пора адаптировать под нынешние реалии, однако президент РФ Владимир Путин с ней не согласился.

Напишите нам
Донбасс переговоры франция минские соглашения
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 