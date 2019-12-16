Посол Франции: Минские соглашения требуют прояснения

Этьен де Понсен (фото - facebook.com/FranceenUkraine)

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что минские соглашения по Донбассу "требуют прояснения, дополнительной интерпретации" в аспекте последовательности реализации пунктов этого документа. Об этом посол сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Этьен де Понсен отметил, что минские соглашения остаются базой прекращения конфликта на Донбассе.

"В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал французский дипломат.

При этом, по его мнению, предложения таких уточнений могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон переговоров.

"Минские договоренности намечают нам финальную цель - мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели - это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", - пояснил посол.