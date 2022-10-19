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Французские эксперты помогли расследовать гибель украинцев в Изюме и под Купянском

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 22:47
Французские эксперты помогли расследовать гибель украинцев в Изюме и под Купянском - Фото
Французские эксперты (фото: Офис генпрокурора)

Миссия французских экспертов помогла в расследовании гибели людей, обнаруженных в массовом захоронении в Изюме, а также первой исследовала тела погибших из эвакуационной колонны возле Купянска. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Группа экспертов Института уголовных исследований Национальной жандармерии Франции помогала расследовать военные преступления российских оккупантов в Харьковской области.

Это уже третья миссия специалистов из Франции, она работала с 28 сентября по 18 октября, – помогала устанавливать причины смерти и идентифицировать погибших, тела которых были обнаружены во время эксгумации в местах массовых захоронений в Изюме.

За время пребывания в Харьковской области эксперты исследовали 42 тела погибших.

Французские специалисты по собственной инициативе приобщились к осмотру погибших, обнаруженных 30 сентября в расстрелянной эвакуационной колонне вблизи села Куриловка, возле Купянска, Харьковской области, где по последним данным было убито 26 человек, в том числе беременная женщина и 13 детей.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что в ближайшее время ожидается прибытие экспертных миссий из Испании и Словакии.

Читайте также: Пытки людей в оккупированном Изюме были проявлением политики России – Human Rights Watch

Наталія Медведєва
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война франция военные преступления Андрей Костин купянск изюм эксгумация
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