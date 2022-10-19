Французские эксперты помогли расследовать гибель украинцев в Изюме и под Купянском
Миссия французских экспертов помогла в расследовании гибели людей, обнаруженных в массовом захоронении в Изюме, а также первой исследовала тела погибших из эвакуационной колонны возле Купянска. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Группа экспертов Института уголовных исследований Национальной жандармерии Франции помогала расследовать военные преступления российских оккупантов в Харьковской области.
Это уже третья миссия специалистов из Франции, она работала с 28 сентября по 18 октября, – помогала устанавливать причины смерти и идентифицировать погибших, тела которых были обнаружены во время эксгумации в местах массовых захоронений в Изюме.
За время пребывания в Харьковской области эксперты исследовали 42 тела погибших.
Французские специалисты по собственной инициативе приобщились к осмотру погибших, обнаруженных 30 сентября в расстрелянной эвакуационной колонне вблизи села Куриловка, возле Купянска, Харьковской области, где по последним данным было убито 26 человек, в том числе беременная женщина и 13 детей.
Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что в ближайшее время ожидается прибытие экспертных миссий из Испании и Словакии.
- В июле Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК для идентификации жертв войны.
- 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Владимир Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
- 1 октября стало известно, что российские оккупанты в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с детьми.
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