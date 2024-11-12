Французский депутат: Украина может получить шесть истребителей Mirage 2000-5F, а не три

Сперва появилась информация о передаче трех истребителей, а сейчас речь идет уже о шести

Самолет Mirage 2000-5F (Фото: ЕРА)

Франция передаст Украине не три, а шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об это сообщил депутат Франк Джилетти в бюджетном заключении по "подготовке и использованию сил авиации", передает Zone Militaire.

Точные сроки поставок истребителей до сих пор неизвестны. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2025 года.

Отмечается, что актуальность передачи истребителей Mirage будет зависеть от количества самолетов.

Еще в октябре глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что истребители будут модифицированы и смогут нести ракеты класса "воздух-земля". Кроме того, будет усовершенствована их система радиоэлектронной борьбы.

Справка. Mirage 2000-5F — модернизированная версия для французских Воздушных Сил, может нести управляемые ракеты MICA-EM с активной радиолокационной головкой самонаведения, реализующие принцип "выстрелил и забыл".

6 июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и подготовит украинских пилотов.

8 октября министр обороны Франции Лекорню сообщил, что Mirage 2000 поступят в Украину в первой половине 2025 года. На этих самолетах будут установлены авиаракеты и усиленные установки РЭБ.

23 октября издание La Tribune сообщило, что Франция передаст три истребителя Mirage 2000-5 в первой партии.