Французький депутат: Україна може отримати шість винищувачів Mirage 2000-5F
Літак Mirage 2000-5F (Фото: ЕРА)

Франція передасть Україні не три, а шість винищувачів Mirage 2000-5F. Про це повідомив депутат Франк Джілетті у бюджетному висновку з "підготовки та використання сил авіації", передає Zone Militaire.

Точні терміни постачання винищувачів досі невідомі. Очікується, що це станеться у першому кварталі 2025 року.

Наголошується, що актуальність передання винищувачів Mirage залежатиме від кількості літаків.

Ще у жовтні глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що винищувачі будуть модифіковані та зможуть нести ракети класу "повітря-земля". Крім того, вдосконалять їхню систему радіоелектронної боротьби.

Довідка. Mirage 2000-5F – модернізована версія для французьких Повітряних Сил, може нести керовані ракети MICA-EM з активною радіолокаційною головкою самонаведення, що реалізують принцип "вистрілив і забув".
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