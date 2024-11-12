Французький депутат: Україна може отримати шість винищувачів Mirage 2000-5F
Франція передасть Україні не три, а шість винищувачів Mirage 2000-5F. Про це повідомив депутат Франк Джілетті у бюджетному висновку з "підготовки та використання сил авіації", передає Zone Militaire.
Точні терміни постачання винищувачів досі невідомі. Очікується, що це станеться у першому кварталі 2025 року.
Наголошується, що актуальність передання винищувачів Mirage залежатиме від кількості літаків.
Ще у жовтні глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що винищувачі будуть модифіковані та зможуть нести ракети класу "повітря-земля". Крім того, вдосконалять їхню систему радіоелектронної боротьби.
Довідка. Mirage 2000-5F – модернізована версія для французьких Повітряних Сил, може нести керовані ракети MICA-EM з активною радіолокаційною головкою самонаведення, що реалізують принцип "вистрілив і забув".
- 6 червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та підготує українських пілотів.
- 8 жовтня міністр оборони Франції Лекорню повідомив, що Mirage 2000 надійдуть до України у першій половині 2025 року. На цих літаках будуть встановлені авіаракети та посилені установки РЕБ.
- 23 жовтня видання La Tribune повідомило, що Франція передасть три винищувачі Mirage 2000-5 у першій партії.