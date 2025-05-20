FT: Европейских лидеров ошеломили заявления Трампа после разговора с Путиным

Трамп четко сказал, что он откажется от участия США в войне России против Украины, заявляют некоторые европейские лидеры.

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не готов оказывать большее давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот "серьезно" садился за стол переговоров. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников, информированных о разговоре с европейскими лидерами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все участники телефонного разговора подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня.

В то же время человек, знакомый с разговором, сказал, что европейские лидеры были "ошеломлены" заявлениями Трампа о том, что было договорено [с Путиным].

Лидеры добавили, что "было очевидно", что Трамп не готов оказывать большее давление на Путина, чтобы тот серьезно садился за стол переговоров.

Еще двое информированных с разговором людей рассказали, что Трамп четко заявил, что он откажется от участия США в войне и оставит Украину и Россию напрямую вести переговоры о прекращении огня.

"Он также не обещал будущих санкций США против России, если Путин откажется от каких-либо попыток мира", – сообщили собеседники.

19 мая после разговора с Путиным президент США Трамп заявил, что готов "отступить" в переговорах между Украиной и РФ, если не будет прогресса. В то же время он отметил отличный тон и дух разговора с Путиным.

В этот же день ряд европейских лидеров, присутствовавших во время разговора президента Владимира Зеленского с Трампом после беседы с Путиным, заявили, что Европа усилит санкционное давление на Москву.

Президент Зеленский после разговора с Трампом заявил, что Украина не собирается выводить Вооруженные Силы Украины из четырех областей, на чем раньше настаивал Путин.