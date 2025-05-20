FT: Європейських лідерів приголомшили заяви Трампа після розмови з Путіним

Трамп чітко сказав, що він відмовиться від участі США у війні Росії проти України, заявляють деякі європейські лідери

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, не готовий чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той "серйозно" сідав за стіл переговорів. Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників, поінформованих про розмову з європейськими лідерами.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі учасники телефонної розмови підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню.

Водночас людина, знайома з розмовою, сказала, що європейські лідери були "приголомшені" заявами Трампа про те, що було домовлено [з Путіним].

Лідери додали, що "було очевидно", що Трамп не готовий чинити більший тиск на Путіна, щоб той серйозно сідав за стіл переговорів.

Ще двоє поінформованих з розмовою людей розповіли, що Трамп чітко заявив, що він відмовиться від участі США у війні та залишить Україну й Росію безпосередньо вести переговори про припинення вогню.

"Він також не обіцяв майбутніх санкцій США проти Росії, якщо Путін відмовиться від будь-яких спроб миру", – повідомили співрозмовники.

19 травня після розмови з Путіним президент США Трамп заявив, що готовий "відступити" у переговорах між Україною і РФ, якщо не буде прогресу. Водночас він відмітив чудовий тон і дух розмови з Путіним.

Цього самого дня низка європейських лідерів, що були присутні під час розмови президента Володимира Зеленського з Трампом після бесіди із Путіним, заявили, що Європа посилить санкційний тиск на Москву.

Президент Зеленський після розмови з Трампом заявив, що Україна не збирається виводити Збройні Сили України з чотирьох областей, на чому раніше наполягав Путін.