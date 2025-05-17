FT: Путин отказался обсуждать мирный план из 22 пунктов и Виткофф передумал лететь в РФ

Стив Уиткофф (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

Российский диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который разработали вместе США, Украина и Европа. Из-за этого спецпосланник президента США Стив Уиткоффв отложил очередной визит в Москву, сообщили Financial Times неназванные собеседники.

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Как сказали три человека, осведомленные о ходе обсуждений, 9 мая высокопоставленные российские чиновники сообщили Уиткоффу о нежелании Путина обсуждать этот план.

По словам собеседников, эти 22 пункта подробно обсуждались 9 мая во время телефонного разговора между украинскими и американскими чиновниками, а именно: главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой Минобороны Рустемом Умеровым, а также госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником по Украине Китом Келлогом и Уиткоффом.

Собеседники рассказали, что несогласие Путина привело к тому, что Уиткофф отложил предварительные планы встретиться с российским лидером на текущей неделе. А человек, близкий к Уиткоффу, сказал, что пятая поездка не планировалась.