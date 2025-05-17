FT: Путін відмовився обговорювати мирний план із 22 пунктів і Віткофф передумав летіти до РФ

Стів Віткофф (Фото: EPA/FRANCIS CHUNG)

Російський диктатор Володимир Путін не хоче обговорювати мирний план із 22 пунктів, який розробили разом США, Україна та Європа. Через це спецпосланець президента США Стів Віткофф відклав черговий візит до Москви, повідомили Financial Times неназвані співрозмовники.

Як сказали троє людей, поінформовані про перебіг обговорень, 9 травня високопосадовці повідомили Віткоффу про небажання Путіна обговорювати цей план.

За словами співрозмовників, ці 22 пункти докладно обговорювалися 9 травня під час телефонної розмови між українськими та американськими чиновниками, а саме: головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та головою Міноборони Рустемом Умеровим, а також держсекретарем США Марко Рубіо, спецпосланцем по Україні Кітом Келлогом та Віткоффом.

Співрозмовники розповіли, що незгода Путіна призвела до того, що Віткофф відклав попередні плани зустрітися з російським лідером цього тижня. А людина, близька до Віткофа, сказала, що п'ята поїздка не планувалася.