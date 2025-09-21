Гарантии безопасности требуют готовности от Европы противостоять РФ – президент Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что гарантии безопасности для Украины вынудят союзников воевать с Россией, если Москва в будущем снова нападет на Украину. Такое мнение он озвучил в интервью The Guardian.
По его словам, гарантии безопасности – это сдерживающий фактор. Когда Стубба спросили, означают ли гарантии, что страны Европы должны быть готовы к военному взаимодействию с Россией в случе новой агрессии, он ответил: "В этом и заключается суть гарантий безопасности по определению".
Президент Финляндии считает, что любые гарантии безопасности бесполезны, если не подкреплены реальной силой.
"Гарантии безопасности по сути являются сдерживающим фактором, и этот сдерживающий фактор должен быть убедительным и сильным. А это также подразумевает стратегическую коммуникацию, поэтому мы не просто даем пустые гарантии безопасности, а даем реальные гарантии безопасности, и Россия это знает", – сказал он.
Стубб подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Но у страны-агрессора не будет права вето по их формату.
"У России нет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства… Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", – сказал он.
- 5 сентября Зеленский настаивал на том, что гарантии безопасности нужно реализовать сейчас, а не после окончания боев и достижения мирного соглашения.
- 9 сентября Стубб заявил, что Финляндия имеет 10-20 возможностей принять участие в гарантиях безопасности для Украины.
