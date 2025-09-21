Гарантии безопасности требуют готовности от Европы противостоять РФ – президент Финляндии

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что гарантии безопасности для Украины вынудят союзников воевать с Россией, если Москва в будущем снова нападет на Украину. Такое мнение он озвучил в интервью The Guardian.

По его словам, гарантии безопасности – это сдерживающий фактор. Когда Стубба спросили, означают ли гарантии, что страны Европы должны быть готовы к военному взаимодействию с Россией в случе новой агрессии, он ответил: "В этом и заключается суть гарантий безопасности по определению".

Президент Финляндии считает, что любые гарантии безопасности бесполезны, если не подкреплены реальной силой.

"Гарантии безопасности по сути являются сдерживающим фактором, и этот сдерживающий фактор должен быть убедительным и сильным. А это также подразумевает стратегическую коммуникацию, поэтому мы не просто даем пустые гарантии безопасности, а даем реальные гарантии безопасности, и Россия это знает", – сказал он.

Стубб подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Но у страны-агрессора не будет права вето по их формату.

"У России нет абсолютно никакого права голоса в суверенных решениях независимого государства… Поэтому для меня не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом", – сказал он.