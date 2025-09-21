Гарантії безпеки вимагають готовності від Європи протистояти РФ – президент Фінляндії

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що гарантії безпеки для України змусять союзників воювати з Росією, якщо Москва в майбутньому знову нападе на Україну. Таку думку він озвучив в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, гарантії безпеки – це стримувальний фактор. Коли Стубба запитали, чи означають гарантії, що країни Європи мають бути готовими до військової взаємодії з Росією в разі нової агресії, він відповів: "У цьому і полягає суть гарантій безпеки за визначенням".

Президент Фінляндії вважає, що будь-які гарантії безпеки марні, якщо не підкріплені реальною силою.

"Гарантії безпеки по суті є стримувальним фактором, і цей стримувальний фактор має бути переконливим і сильним. А це також передбачає стратегічну комунікацію, тому ми не просто даємо порожні гарантії безпеки, а даємо реальні гарантії безпеки, і Росія це знає", – сказав він.

Стубб наголосив, що гарантії безпеки для України наберуть чинності тільки після укладення мирної угоди між Україною і Росією. Але у країни-агресорки не буде права вето щодо їхнього формату.

"У Росії немає абсолютно жодного права голосу в суверенних рішеннях незалежної держави... Тому для мене не питання, погодиться Росія чи ні. Звичайно, не погодиться, але суть не в цьому", – сказав він.