Гарантії безпеки вимагають готовності від Європи протистояти РФ – президент Фінляндії
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що гарантії безпеки для України змусять союзників воювати з Росією, якщо Москва в майбутньому знову нападе на Україну. Таку думку він озвучив в інтерв'ю The Guardian.
За його словами, гарантії безпеки – це стримувальний фактор. Коли Стубба запитали, чи означають гарантії, що країни Європи мають бути готовими до військової взаємодії з Росією в разі нової агресії, він відповів: "У цьому і полягає суть гарантій безпеки за визначенням".
Президент Фінляндії вважає, що будь-які гарантії безпеки марні, якщо не підкріплені реальною силою.
"Гарантії безпеки по суті є стримувальним фактором, і цей стримувальний фактор має бути переконливим і сильним. А це також передбачає стратегічну комунікацію, тому ми не просто даємо порожні гарантії безпеки, а даємо реальні гарантії безпеки, і Росія це знає", – сказав він.
Стубб наголосив, що гарантії безпеки для України наберуть чинності тільки після укладення мирної угоди між Україною і Росією. Але у країни-агресорки не буде права вето щодо їхнього формату.
"У Росії немає абсолютно жодного права голосу в суверенних рішеннях незалежної держави... Тому для мене не питання, погодиться Росія чи ні. Звичайно, не погодиться, але суть не в цьому", – сказав він.
- 5 вересня Зеленський наполягав на тому, що гарантії безпеки потрібно реалізувати зараз, а не після закінчення боїв і досягнення мирної угоди.
- 9 вересня Стубб заявив, що Фінляндія має 10-20 можливостей взяти участь у гарантіях безпеки для України.
Коментарі (0)