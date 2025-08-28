Глава Нацразведки США рассекретила имя агента ЦРУ, работавшего под прикрытием в РФ – WSJ

Тулси Габбард (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Директор национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала имя высокопоставленного офицера Центрального разведывательного управления США, работавшего под прикрытием в России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

Данные офицера были в списке из 37 действующих и бывших чиновников, которых Габбард лишила доступа к секретной информации. Этот список директор национальной разведки опубликовала в открытом доступе в социальной сети Х.

Как отмечает издание, большинство участников списка либо участвовали в оценке разведывательных данных, связанных с попыткой России повлиять на результаты президентских выборов в США 2016 года, либо подписали письмо 2019 года с призывом к импичменту президента США Дональд Трамп.

Габбард заявила, что действовала по приказу Трампа, поскольку эти лица "нарушили доверие и политизировали, манипулировали или способствовали утечке секретной информации".

По словам собеседника WSJ, директор национальной разведки не знала, что офицер работал под прикрытием. Три других собеседника, знакомых с ситуацией, сообщили, что офис директора национальной разведки не проводил консультаций с ЦРУ перед публикацией списка.

"Разумный [директор национальной разведки] проконсультировался бы с ЦРУ, прежде чем идентифицировать офицера под прикрытием. Это потенциально может поставить под угрозу процедуры прикрытия ЦРУ. Это может поставить под угрозу отношения с иностранными правительствами", – прокомментировал изданию бывший начальник аппарата ЦРУ Ларри Пфайфер.

Это не первый случай, когда Габбард разглашает секретные данные ЦРУ. В июле она опубликовала документ о влиянии России на выборы в США 2016 года, содержащий информацию о конфиденциальных источниках и методах работы агентства.