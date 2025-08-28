Очільниця Нацрозвідки США розсекретила ім'я агента ЦРУ, який працював під прикриттям у Росії – WSJ

Тулсі Габбард (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Директорка американської національної розвідки Тулсі Габбард оприлюднила ім'я високопоставленого офіцера Центрального розвідувального управління США, який працював під прикриттям у Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, знайомих із питанням.

Дані офіцера були у списку 37 чинних і колишніх посадовців, яких Габбард позбавила допуску до секретної інформації. Цей перелік директорка національної розвідки виклала у відкритий доступ у соцмережі Х.

Як зазначає видання, більшість учасників списку або брали участь в оцінках розвідувальних даних, пов'язаних зі спробою Росії вплинути на результати президентських виборів у США 2016 року, або підписали листа 2019 року із закликом до імпічменту президента США Дональда Трампа.

Габбард заявила, що діяла за наказом Трампа, адже ці особи "порушили довіру й політизували, маніпулювали чи сприяли витоку секретної інформації".

За словами співрозмовника WSJ, директорка нацрозвідки не знала, що офіцер працював під прикриттям. Троє інших осіб, обізнаних із ситуацією, сказали, що офіс директорки нацрозвідки не провів консультацій з ЦРУ перед публікацією списку.

"Розумний [директор національної розвідки] проконсультувався б із ЦРУ, перш ніж ідентифікувати офіцера під прикриттям. Це потенційно може поставити під загрозу процедури прикриття ЦРУ. Це може поставити під загрозу відносини з іноземними урядами", – прокоментував виданню колишній начальник апарату ЦРУ Ларрі Пфайффер.

Це не вперше, коли Габбард розсекречує дані ЦРУ. У липні вона оприлюднила документ про вплив Росії на вибори в США 2016 року, де містилися дані про конфіденційні джерела й методи роботи агентства.