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Гайдай: В Кадиевке случился "хлопок" во Дворце культуры, уничтожена база россиян — фото

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 11:53
Гайдай: В Кадиевке случился
Уничтоженная база россиян в Кадиевке (Фото: Сергей Гайдай / Facebook)

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) уничтожена база российской армии в местном Дворце культуры. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в местном Дворце культуры в Кадиевке уничтожена база российских оккупантов. Был ли это удар Вооруженных Сил Украины, Гайдай не уточняет.

"Им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни, но не послушали. Случился "хлопок", — написал Гайдай.

Также глава ОВА заявил, что в Новоайдаре уничтожена техника и личный состав противника в местном лесном хозяйстве. 

Уничтоженная база россиян в Кадиевке (Фото: Сергей Гайдай / Facebook)

  • 12 сентября глава ОВА сообщил, что российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей. 
  • Российские войска и коллаборанты оставили Кременную, но Вооруженные Силы Украины в город пока не зашли. Оккупанты пытаются построить новую линию обороны.
  • Недавно в Сети появилось видео многокилометровой очереди на приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки.

Читайте также: Гайдай – коллаборантам, бегущим из Луганской области: Как в 2014-м не будет, наказание неизбежно 

Дмитро Гриниченко
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война луганская область временно оккупированные территории Сергей Гайдай потери России
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