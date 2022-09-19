Гайдай: В Кадиевке случился "хлопок" во Дворце культуры, уничтожена база россиян — фото
19.09.2022, 11:53
Уничтоженная база россиян в Кадиевке (Фото: Сергей Гайдай / Facebook)
Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) уничтожена база российской армии в местном Дворце культуры. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, в местном Дворце культуры в Кадиевке уничтожена база российских оккупантов. Был ли это удар Вооруженных Сил Украины, Гайдай не уточняет.
"Им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни, но не послушали. Случился "хлопок", — написал Гайдай.
Также глава ОВА заявил, что в Новоайдаре уничтожена техника и личный состав противника в местном лесном хозяйстве.
- 12 сентября глава ОВА сообщил, что российские оккупанты покинули Сватово на севере Луганской области, там остались только террористы ЛНР из числа местных жителей.
- Российские войска и коллаборанты оставили Кременную, но Вооруженные Силы Украины в город пока не зашли. Оккупанты пытаются построить новую линию обороны.
- Недавно в Сети появилось видео многокилометровой очереди на приграничном участке шоссе Р-79, которое идет от Купянска в сторону российской Логачевки.
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