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Газопровод, который якобы взорвался в Луганске, не используется для транзита – Нафтогаз

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 07:01
Газопровод, который якобы взорвался в Луганске, не используется для транзита – Нафтогаз - Фото
Юрий Витренко (Фото: пресс-служба Нафтогаза)

Газопровод, на котором якобы произошел взрыв в Луганской области, не используется для транзита и поставок газа. Об этом сообщил в Facebook глава Нафтогаза Юрий Витренко.

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По словам Витренко, Украина потеряла контроль над этим газопроводом после вторжения российских войск в 2014 году.

"Он был еще тогда отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита и поставок газа в Украину", – сообщил глава Нафтогаза.

Витренко отметил, что это, в частности, доказал Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже, который выиграл у Газпрома в 2018 году.

"И именно поэтому мы не должны платить за поставки газа, которые из-за точек соединения на оккупированных территориях вроде бы осуществлял Газпром", – добавил Витренко.

По информации специалиста по корпоративным и государственным коммуникациям Алены Осмоловской, с февраля 2015 года газ на оккупированную территорию идет непосредственно из России через Прохоровку и Платово.

Газопровод, который якобы взорвался в Луганске, не используется для транзита – Нафтогаз

Газопровод, который якобы взорвался в Луганске, не используется для транзита – Нафтогаз

В ночь на 19 февраля появилась информация о якобы взрыве на газопроводе в Луганске.

  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. 
  • Двое суток боевики массированно обстреливали позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь. 
  • 18 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
  • Главное управление разведки Минобороны заявило о наличии информации о том, что спецслужбы РФ минируют объекты социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке для их дальнейшего подрыва. ГУР МО призвало дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.
Наталия Медведева
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нафтогаз Юрий Витренко взрыв Луганск Донбасс война
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