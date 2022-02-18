В Донецке россияне минируют инфраструктуру. Разведка просит людей не выходить на улицу
Главное управление разведки Минобороны заявляет о наличии информации о том, что российские спецслужбы минируют ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
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"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва", – сказано в сообщении.
По данным разведки, цель оккупантов – дестабилизировать ситуацию и создать основания для обвинения Украины в терактах.
"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.
- Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.
- Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.
- Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
- Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.
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