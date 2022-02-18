Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей временно оккупированных территорий на Донбассе не верить лжи оккупационных властей о якобы готовящемся наступлении ВСУ. По его мнению, людей используют для эскалации ситуации. Об этом Залужный заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

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"Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий", – сказал он.

Заявления главарей террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. "Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ", – отметил главнокомандующий.

Он в очередной раз заявил, что единственный приемлемый для Украины вариант деоккупации территорий – политико-дипломатический.

Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются, заверил Залужный.

"Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью", – отметил он.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития", – сказал Залужный.

Он также отметил, что информация о диверсионных группах из состава объединенных сил, которые якобы планируют взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности.

"Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет вражеская пропаганда, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в ВСУ!" – сказал Залужный.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

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Вадим Ребрина

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