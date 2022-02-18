Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей временно оккупированных территорий на Донбассе не верить лжи оккупационных властей о якобы готовящемся наступлении ВСУ. По его мнению, людей используют для эскалации ситуации. Об этом Залужный заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий", – сказал он.
Заявления главарей террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. "Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ", – отметил главнокомандующий.
Он в очередной раз заявил, что единственный приемлемый для Украины вариант деоккупации территорий – политико-дипломатический.
Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются, заверил Залужный.
"Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью", – отметил он.
"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития", – сказал Залужный.
Он также отметил, что информация о диверсионных группах из состава объединенных сил, которые якобы планируют взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности.
"Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет вражеская пропаганда, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в ВСУ!" – сказал Залужный.
- Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций.
- Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.
- Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
- Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.
Читайте также: Геращенко об "эвакуации" жителей оккупированного Донбасса: Готовятся масштабные провокации
Комментарии