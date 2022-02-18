UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Залужный – жителям оккупированного Донбасса: Вас используют для эскалации ситуации – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 19:51
Валерий Залужный (скриншот с видео)
"Мы будем защищать демократию". Байден обратился к нации по поводу Украины и России: видео
"Мы будем защищать демократию". Байден обратился к нации по поводу Украины и России: видео
Блинкен и Лавров поговорили об угрозе российского вторжения в Украину – видео
Блинкен и Лавров поговорили об угрозе российского вторжения в Украину – видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей временно оккупированных территорий на Донбассе не верить лжи оккупационных властей о якобы готовящемся наступлении ВСУ. По его мнению, людей используют для эскалации ситуации. Об этом Залужный заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий", – сказал он.

Заявления главарей террористических организаций ДНР и ЛНР о якобы наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. "Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ", – отметил главнокомандующий.

Он в очередной раз заявил, что единственный приемлемый для Украины вариант деоккупации территорий – политико-дипломатический.

Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются, заверил Залужный.

"Для нас, в отличие от оккупантов, жизнь наших украинских граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью", – отметил он.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития", – сказал Залужный.

Он также отметил, что информация о диверсионных группах из состава объединенных сил, которые якобы планируют взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности.

"Мы объективно не сможем опровергать все фейки, которые в геометрической прогрессии в эти напряженные дни сеет вражеская пропаганда, поэтому я призываю всех верить только официальным источникам информации и верить в ВСУ!" – сказал Залужный.

  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. 
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в связи с этим заявил, что Украина не планирует никаких наступательных операций. 
  • Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь. 
  • Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
  • Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, прогремел мощный взрыв. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

Читайте также: Геращенко об "эвакуации" жителей оккупированного Донбасса: Готовятся масштабные провокации

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс ордло Валерий Залужный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 