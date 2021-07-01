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ГБР проверяет Тупицкого на причастность к двум уголовным преступлениям – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 22:39
ГБР проверяет Тупицкого на причастность к двум уголовным преступлениям – Схемы - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на возможную причастность к двум уголовным преступлениям. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ ГБР журналистам программы Схемы.

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В ГБР информировали, что Тупицкого проверяют по поводу возможного совершения уголовных правонарушений по статьям о самовольном присвоении властных полномочий и несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем.

Как стало известно журналистам, с заявлением в полицию обратился представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Из-за того, что резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением господина Тупицкого", – пояснил Вениславский.

Тупицкий отрицательно ответил на вопрос, знает ли он о новых статьях в деле.

"Я впервые это слышу, это первое. Второе, распределение дел – председатель суда к этому никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ предоставит руководитель секретариата", – сказал Тупицкий.

Наталия Медведева
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гбр Александр Тупицкий
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