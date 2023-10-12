ГБР: Работники Тернопольского военкомата подозреваются в пытках и похищении – фото

Командир и солдат-гранатометчик отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования получили подозрения в пытках и похищении от Госбюро расследований. Ранее видео с избиением двух гражданских мужчин в военкомате распространилось в сети, до этого одного из пострадавших насильно затолкали в машину и отвезли в ТЦК, пишет ведомство. Свидетели заявили, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с дежурным военкомата.

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"Во взаимодействии с СБУ следователи Бюро собрали достаточно доказательств противоправных действий сотрудников ТЦК", – отмечает ведомство.

По данным следствия, около 22:00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военными остановили местного жителя для проверки документов.

Когда они увидели, что мужчина родился в Мурманске РФ, хоть и является гражданином Украины, то предложили ему проехать в военкомат, пишет ДБР.

После отказа мужчину силой затолкали в машину, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК, заявляет ведомство.

Как сообщает следствие, впоследствии жители Тернополя и еще одного мобилизованного военные избили в ТЦК: в соцсети попало видео, на котором солдат-гранатометчик и командир отдела охраны избивают мужчин, лежащих на кроватях.

Правоохранители пишут, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с очередным военкоматом.

Свидетели заявили следствию, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались избить дежурного и забрать у него оружие.

Дежурный военкомата написал в полицию заявление об избиении, отмечает ДБР.

11 октября командир отдела охраны и солдат-гранатометчик получили подозрение в пытках.

Также гранатометчику сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий.

По статье о пытках предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы, по второй статье – до 5 лет тюрьмы.

Сейчас готовятся ходатайства по избранию мер фигурантам и отстранению их от занимаемых должностей, заключает ДБР.

8 октября в сети появилось видео, на котором якобы сотрудники Тернопольского военкомата избивают мобилизованных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец приступил к проверке этой информации.

9 октября ДБР сообщило о начале расследования фактов избиения мобилизованных в военкомате Тернополя.

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