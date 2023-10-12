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ДБР: Працівників Тернопільського військкомату підозрюють у катуванні та викраденні – фото

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 15:45
ДБР: Працівників Тернопільського військкомату підозрюють у катуванні та викраденні – фото - Фото
Фото: ДБР

Командир та солдат-гранатометник відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування отримали підозри у катуванні та викраденні від Держбюро розслідувань. Раніше відео з побиттям двох цивільних чоловіків у військкоматі поширилось у мережі, до цього одного з потерпілих силоміць заштовхали у машину та відвезли до ТЦК, пише відомство. Свідки заявили, що побиттю передував конфлікт потерпілих з черговим військкомату.

"У взаємодії з СБУ слідчі Бюро зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК", – зазначає відомство.

За даними слідства, близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовими зупинили місцевого жителя для перевірки документів.

Коли вони побачили, що чоловік народився у Мурманську РФ, хоч і є громадянином України, то запропонували йому проїхати до військкомату, пише ДБР.

Після відмови чоловіка силоміць заштовхали до автівки, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК, заявляє відомство.

Як повідомляє слідство, згодом тернополянина та ще одного мобілізованого військові побили у ТЦК: до соцмереж потрапило відео, на якому солдат-гранатометник та командир відділу охорони б'ють чоловіків, які лежать на ліжках.

Правоохоронці пишуть, що побиттю передував конфлікт потерпілих з черговим військкомату.

Свідки заявили слідству, що чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю.

Черговий військкомату написав до поліції заяву про побиття, зауважує ДБР.

11 жовтня командир відділу охорони та солдат-гранатометник отримали підозру у катуванні.

Також гранатометнику повідомили про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

За статтею про катування передбачено покарання до 10 років ув'язнення, за другою статтею – до 5 років тюрми.

Зараз готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам та відсторонення їх від займаних посад, підсумовує ДБР.

Дивіться також: ДБР: Побиття чоловіка у Чернівецькому ТЦК сталося в липні, розслідування триває – відео

Артем Джеріпа
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