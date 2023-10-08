Побиття у військкоматі Тернополя. Омбудсмен розпочав перевірку, заявив: Так не повинно бути
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку інформації про нібито побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя. Про це він написав у Telegram.
За його словами, до нього дійшли кадри із побиттям мобілізованих.
"Так не має бути. За цим фактом приступаємо до перевірки для того, щоб встановити обставини порушення прав людини", – заявив Лубінець.
Він закликав громадян повідомляти до офісу омбудсмена, якщо їм відомі факти порушення прав військових, резервістів та мобілізованих за наступними контактами:
- вул. Інститутська, 21/8, Київ, 01008
- гаряча лінія 0800501720.
Раніше у мережі з'явилося відео, де нібито співробітники Тернопільського військкомату б'ють мобілізованих. Міський голова Тернополя Сергій Надал зажадав реакції.
- ДБР заявило про викриття незаконної схеми в Одеському районному ТЦК, яка допомагала депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації.
- Відомство заявило про викриття в Івано-Франківську схеми, за якою до підрозділів охорони ТЦК фіктивно ставилися родичі керівництва міста, а також футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.
- ГБР стверджує, що у Вінниці працівники місцевого ТЦК за гроші вигадували українським чоловікам "діагнози", що робило їх непридатними до служби та дозволяло виїжджати за кордон під час воєнного стану.
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