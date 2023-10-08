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Избиение в военкомате Тернополя. Омбудсмен начал проверку, заявил: Так не должно быть

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 14:07
Избиение в военкомате Тернополя. Омбудсмен начал проверку, заявил: Так не должно быть - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец начал проверку информации о якобы избиении мобилизованных в военкомате Тернополя. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, до него дошли кадры с избиением мобилизованных. 

"Так не должно быть. По этому факту приступаем к проверке для того, чтобы установить обстоятельства нарушения прав человека", — заявил Лубинец.

Он призвал граждан сообщать в офис омбудсмена, если им известны факты нарушения прав военных, резервистов и мобилизованных по следующим контактам: 

— ул. Институтская, 21/8, Киев, 01008

[email protected]

— горячая линия 0800501720.

Ранее в сети появилось видео, где якобы сотрудники Тернопольского военкомата избивают мобилизованных. Городской голова Тернополя Сергей Надал потребовал реакции.

  • ГБР заявило о разоблачении незаконной схемы в Одесском районном ТЦК, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.
  • Ведомство заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы, по которой в подразделения охраны ТЦК фиктивно относились родственники руководства города, а также футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья.
  • ГБР утверждает, что в Виннице работники местного ТЦК за деньги придумывали украинским мужчинам "диагнозы", что делало их непригодными к службе и позволяло выезжать за границу во время военного положения.

Читайте также: Областного военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время военного положения

Дмитрий Гриниченко
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