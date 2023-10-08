Избиение в военкомате Тернополя. Омбудсмен начал проверку, заявил: Так не должно быть
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец начал проверку информации о якобы избиении мобилизованных в военкомате Тернополя. Об этом он написал в Telegram.
По его словам, до него дошли кадры с избиением мобилизованных.
"Так не должно быть. По этому факту приступаем к проверке для того, чтобы установить обстоятельства нарушения прав человека", — заявил Лубинец.
Он призвал граждан сообщать в офис омбудсмена, если им известны факты нарушения прав военных, резервистов и мобилизованных по следующим контактам:
— ул. Институтская, 21/8, Киев, 01008
— горячая линия 0800501720.
Ранее в сети появилось видео, где якобы сотрудники Тернопольского военкомата избивают мобилизованных. Городской голова Тернополя Сергей Надал потребовал реакции.
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