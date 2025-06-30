ГБР сообщило о подозрении военнослужащим, отказавшимся ехать в зону боевых действий

Военнослужащие отказались отправляться в район проведения боевых действий, за что их подозревают в неповиновении

Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем военнослужащим, которые в условиях военного положения сознательно отказались выполнить боевой приказ командиров. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Киевской области, несмотря на пригодность к службе, отказались отправляться в район проведения боевых действий.

"В отличие от своих товарищей, выполнивших приказ, эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству", – сообщили в ГБР.

Всем четверым фигурантам сообщено о подозрении в неповиновении, совершенном в условиях военного положения, и они взяты под стражу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.