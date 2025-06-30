ДБР повідомило про підозру чотирьом військовим, які відмовилися їхати в зону бойових дій

Військовослужбовці відмовилися вирушити до району проведення бойових дій, через що їх підозрюють у непокорі

Фото: dbr.gov.u

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій.

"На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству", – повідомили в ДБР.

Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану та взято під варту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.