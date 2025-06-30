ДБР повідомило про підозру чотирьом військовим, які відмовилися їхати в зону бойових дій
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів. Про це повідомляє ДБР.
Зазначається, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій.
"На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству", – повідомили в ДБР.
Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану та взято під варту.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
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