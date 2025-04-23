Гегсет: США больше не могут гарантировать безопасность Европы

Глава Пентагона еще раз повторил призыв к союзникам увеличить расходы на оборону

Пит Хегсет (Фото: ЭРА)

Соединенные Штаты больше не могут обеспечить безопасность Европы и призывают своих союзников по НАТО увеличить расходы на оборону. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Хегсет отметил, что текущие вызовы требуют изменения подхода к коллективной безопасности. По его словам, США уже передали управление контактной группой по обороне Украины Великобритании и Германии, "символизирующей переход к более широкому вовлечению партнеров в вопросах обороны".

Министр также сообщил, что Польша обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, и отметил, что это может стать примером для других членов Альянса. Он подчеркнул, что 2% ВВП на оборону уже недостаточно, если учитывать современные угрозы.

Хегсет добавил, что Европе необходимо укрепить свою военную способность и укрепить НАТО.

"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", – подытожил он.

26 марта 2025 года генсек НАТО Рютте назвал Россию "самой значительной и темной" угрозой для Альянса.

2 апреля Рютте заявил, что Европа должна "активизироваться", поскольку Соединенные Штаты сосредоточатся на Азии.

Госсекретарь США Рубио считает, что члены НАТО должны привлекать больше средств на оборону, ведь "это не деньги, а возможности".