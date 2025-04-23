Гегсет: США більше не можуть гарантувати безпеку Європи

Піт Гегсет (Фото: ЕРА)

Сполучені Штати більше не можуть гарантувати безпеку Європи й закликають своїх союзників по НАТО збільшити витрати на оборону. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

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Гегсет зазначив, що поточні виклики вимагають зміни підходу до колективної безпеки. За його словами, США уже передали управління контактною групою з оборони України Великій Британії та Німеччині, "що символізує перехід до ширшої залученості партнерів у питаннях оборони".

Міністр також повідомив, що Польща взяла на себе зобов’язання витрачати 5% свого ВВП на оборону, і зазначив, що це може стати прикладом для інших членів Альянсу. Він підкреслив, що 2% від ВВП на оборону вже недостатньо, якщо враховувати сучасні загрози.

Гегсет додав, що Європі необхідно зміцнити свою військову спроможність і укріпити НАТО.

"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", – підсумував він.

26 березня 2025 року генсек НАТО Рютте назвав Росію "найзначнішою і найтемнішою" загрозою для Альянсу.

2 квітня Рютте заявив, що Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії.

Держсекретар США Рубіо вважає, що члени НАТО повинні залучати більше коштів на оборону, адже "це не про гроші, а про можливості".