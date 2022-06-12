Гендиректор WADA призвал пересмотреть антидопинговые дела спортсменов из РФ

Генеральный директор Всемирного допингового агентства (WADA) Оливье Ниггли призвал пересмотреть антидопинговые дела российских спортсменов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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10 июня Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о дисквалификации на четыре года олимпийского чемпиона Александра Дьяченко и многократного чемпиона мира Николая Липкина, а также дисквалифицировал на два года паралимпийку Александру Дупик. Суд установил, что восемь лет назад они участвовали в допинговой программе, проводившейся с ведома властей России.

Директор WADA назвал это решение САС прецедентным и сказал, что считает его поводом для пересмотра допинговых дел других российских спортсменов.

WADA возбудило дела против российских спортсменов после получения доступа к допинговым пробам московской лаборатории. В 2019 года организация передала эти данные профильным спортивным организациям, которые были вольны принять свои решения по спортсменам, являющихся их членами. После того как использование допинга Дьяченко, Липкиным и Дупик было подтверждено решением суда, Ниггли призвал эти спортивные организации пересмотреть допинговые дела остальных российских спортсменов, поскольку организации в большинстве не сочли необходимым вводить существенные санкции против атлетов, которые, к тому же, в большинстве уже прекратили спортивную карьеру. Издание отмечает, что дела трех россиян Спортивный арбитражный суд рассмотрел только после того, как WADA подало апелляцию на отказ Международной федерации каноэ (ICF) от судебного преследования "своих" спортсменов. 9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

14 января 2020 года глава Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на Олимпиаде в Токио.

22 января 2020 года WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

Сергей Бережной

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