Генерал Германии: Нужно быть готовыми к войне с РФ через пять лет. Я знаю Путина

Бройер заявил, что с учетом угрозы со стороны России у Германии есть пять-восемь лет на подготовку

Карстен Бройер (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что через пять лет Германия должна быть готова к возможной войне с Россией. Об этом он сообщил в интервью Welt, цитирует его ARD.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, у Берлина нет неограниченного времени на подготовку.

"Впервые после окончания холодной войны возможная война диктуется извне. Если я последую за аналитиками и увижу, какую военную угрозу представляет собой Россия, то это будет означать пять-восемь лет подготовки для нас", — сказал Бройер.

Он отметил, что это не означает, что война точно будет, но угроза возможна.

"И поскольку я военный, я говорю: через пять лет мы должны быть готовы к войне. В конце концов, речь идет о возможности защитить себя и тем самым сделать риск для противника настолько высоким, что он откажется от нападения. Прежде всего, это включает в себя намерение. Я узнаю это в Путине по тому, что он написал и сказал, а также по его действиям в Украине", — заявил генерал.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

Читайте также: МИД Литвы о возможности нападения России: Мы чувствуем холод войны на нашей шее – видео