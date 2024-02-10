Генерал Німеччини: Потрібно бути готовими до війни з Росією за п'ять років. Я знаю Путіна

Бройєр заявив, що з урахуванням загрози з боку Росії Німеччина має п'ять-вісім років на підготовку

Карстен Бройєр (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр заявив, що через п'ять років Німеччина має бути готовою до можливої війни з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю Welt, цитує його ARD.

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За його словами, Берлін не має необмеженого часу на підготовку.

"Вперше після закінчення холодної війни можлива війна диктується ззовні. Якщо я піду за аналітиками і побачу, яку військову загрозу несе Росія, то це означатиме п'ять-вісім років підготовки для нас", – сказав Бройєр.

Він зазначив, що це не означає, що війна точно буде, але загроза можлива.

"І оскільки я військовий, я кажу: через п'ять років ми повинні бути готові до війни. Зрештою, йдеться про можливість захистити себе і тим самим зробити ризик для противника настільки високим, що він відмовиться від нападу. Насамперед це включає у собі намір. Я бачу це в Путіні через те, що він написав і сказав, а також щодо його дій в Україні", — заявив генерал.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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