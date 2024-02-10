Генерал Німеччини: Потрібно бути готовими до війни з Росією за п'ять років. Я знаю Путіна
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр заявив, що через п'ять років Німеччина має бути готовою до можливої війни з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю Welt, цитує його ARD.
За його словами, Берлін не має необмеженого часу на підготовку.
"Вперше після закінчення холодної війни можлива війна диктується ззовні. Якщо я піду за аналітиками і побачу, яку військову загрозу несе Росія, то це означатиме п'ять-вісім років підготовки для нас", – сказав Бройєр.
Він зазначив, що це не означає, що війна точно буде, але загроза можлива.
"І оскільки я військовий, я кажу: через п'ять років ми повинні бути готові до війни. Зрештою, йдеться про можливість захистити себе і тим самим зробити ризик для противника настільки високим, що він відмовиться від нападу. Насамперед це включає у собі намір. Я бачу це в Путіні через те, що він написав і сказав, а також щодо його дій в Україні", — заявив генерал.
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