Генерал-майор Энгман рассказал, сколько КНДРовцев изменят ситуацию на поле боя в Украине

Участие КНДР в российско-украинской войне вряд ли повлияет на глобальную безопасность, но может изменить ситуацию на Корейском полуострове

Матс Энгман (Фото: Institute for Security & Development Policy)

Сейчас количество северокорейских военных на стороне России не достаточно велико, чтобы повлиять на ход российско-украинской войны. Но если КНДР станет регулярно отправлять солдат в большом количестве, это может стать решающим фактором. Такое мнение LIGA.net выразил руководитель корейского центра ISDP, экс-глава шведской делегации в Наблюдательной комиссии нейтральных государств (NNSC) в Корее, генерал-майор в отставке Матс Энгман.

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"Если КНДР продолжит ротацию примерно 12 000 солдат или отправит дополнительные силы, чтобы значительно увеличить их количество (возможно, до 50 000 или больше), это может изменить исход войны", – сказал он.

Что касается глобальной безопасности, то нынешнее участие КНДР в войне вряд ли будет иметь прямое влияние, но это может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове, считает Энгман.

По его мнению, для Северной Кореи сотрудничество с Россией имеет очевидные преимущества: финансовую, военную и экономическую помощь, поддержку инфраструктуры и медицины. Это позволяет КНДР усиливать свою военную мощь, развивать ракеты дальнего радиуса действия, ядерное оружие и армию, в то же время меньше зависеть от санкций.

"Благодаря сближению между Россией, КНДР, Китаем и Ираном, КНДР менее изолирована в дипломатическом плане, а новая "группировка" имеет больше возможностей для реагирования на различные международные события", – подытожил генерал-майор.