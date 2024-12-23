Генерал-майор Энгман рассказал, сколько КНДРовцев изменят ситуацию на поле боя в Украине
Сейчас количество северокорейских военных на стороне России не достаточно велико, чтобы повлиять на ход российско-украинской войны. Но если КНДР станет регулярно отправлять солдат в большом количестве, это может стать решающим фактором. Такое мнение LIGA.net выразил руководитель корейского центра ISDP, экс-глава шведской делегации в Наблюдательной комиссии нейтральных государств (NNSC) в Корее, генерал-майор в отставке Матс Энгман.
"Если КНДР продолжит ротацию примерно 12 000 солдат или отправит дополнительные силы, чтобы значительно увеличить их количество (возможно, до 50 000 или больше), это может изменить исход войны", – сказал он.
Что касается глобальной безопасности, то нынешнее участие КНДР в войне вряд ли будет иметь прямое влияние, но это может повлиять на ситуацию на Корейском полуострове, считает Энгман.
По его мнению, для Северной Кореи сотрудничество с Россией имеет очевидные преимущества: финансовую, военную и экономическую помощь, поддержку инфраструктуры и медицины. Это позволяет КНДР усиливать свою военную мощь, развивать ракеты дальнего радиуса действия, ядерное оружие и армию, в то же время меньше зависеть от санкций.
"Благодаря сближению между Россией, КНДР, Китаем и Ираном, КНДР менее изолирована в дипломатическом плане, а новая "группировка" имеет больше возможностей для реагирования на различные международные события", – подытожил генерал-майор.
- 16 декабря Минобороны США подтвердило, что военные КНДР впервые вступили в бой в Курской области и понесли потери. Воевали вместе с россиянами.
- 17 декабря сообщалось, что силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском.
- 19 декабря в Южной Корее назвали свои данные потери солдат КНДР в Курской области. Убиты не менее 100 солдат и еще около 1000 были ранены.
- 19 декабря силы ССО показали, как отразили штурм солдат из Северной Кореи в Курской области. Уничтожены 12 вражеских солдат, десятки раненых.