Генерал-майор Енгман розповів, скільки КНДРівців змінять ситуацію на полі бою в Україні

Участь КНДР у російсько-українській війні навряд чи вплине на глобальну безпеку, але може змінити ситуацію на Корейському півострові

Матс Енгман (Фото: Institute for Security & Development Policy)

Наразі кількість північнокорейських військових на боці Росії не є достатньо великою, щоб вплинути на хід російсько-української війни. Але якщо КНДР почне регулярно відправляти солдатів у великій кількості, це може стати вирішальним фактором. Таку думку LIGA.net висловив керівник корейського центру ISDP, ексголова шведської делегації в Наглядовій комісії нейтральних держав (NNSC) у Кореї, генерал-майор у відставці Матс Енгман.

"Якщо КНДР продовжить ротацію приблизно 12 000 солдатів або відправить додаткові сили, щоб значно збільшити їх кількість (можливо, до 50 000 або більше), це може змінити результат війни", – сказав він.

Щодо глобальної безпеки, теперішня участь КНДР у війні навряд чи матиме прямий вплив, але це може вплинути на ситуацію на Корейському півострові, вважає Енгман.

На його думку, для Північної Кореї співпраця з Росією має очевидні переваги: фінансова, військова та економічна допомога, підтримка інфраструктури та медицини. Це дозволяє КНДР посилювати свою військову міць, розвивати ракети дальнього радіуса дії, ядерну зброю та армію, водночас менше залежати від санкцій.

"Завдяки зближенню між Росією, КНДР, Китаєм та Іраном, КНДР є менш ізольованою в дипломатичному плані, а нове "угруповання" має більше можливостей для реагування на різні міжнародні події", – підсумував генерал-майор.