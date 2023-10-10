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Генерал Милли о продолжительности войны в Украине: Значительный период, тяжело и кроваво

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 13:44
Генерал Милли о продолжительности войны в Украине: Значительный период, тяжело и кроваво - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Экс-глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться еще "значительный период времени". Об этом он сообщил в интервью каналу CBS News.

По его словам, украинское наступление все еще продолжается. 

"Прогресс, как отмечают многие, многие люди, медленный, но устойчивый. И они добиваются прогресса изо дня в день", — сказал Милли.

Он отметил, что боевые действия идут "очень тяжело". 

Ему задали вопрос, сколько будет продолжаться война, допустив варианты от одного года до пяти лет. 

"На это нельзя рассчитывать время. Но это будет значительный период времени. И это будет долго, тяжело и очень кроваво", — заявил военачальник.

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Дмитрий Гриниченко
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