Генерал Милли о продолжительности войны в Украине: Значительный период, тяжело и кроваво

Экс-глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война РФ против Украины будет продолжаться еще "значительный период времени". Об этом он сообщил в интервью каналу CBS News.

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По его словам, украинское наступление все еще продолжается.

"Прогресс, как отмечают многие, многие люди, медленный, но устойчивый. И они добиваются прогресса изо дня в день", — сказал Милли.

Он отметил, что боевые действия идут "очень тяжело".

Ему задали вопрос, сколько будет продолжаться война, допустив варианты от одного года до пяти лет.

"На это нельзя рассчитывать время. Но это будет значительный период времени. И это будет долго, тяжело и очень кроваво", — заявил военачальник.

Генерала Милли в США заменил Чарльз Браун. Посол: Чрезвычайно осведомлен о войне в Украине.

Милли заявил, что у Сил обороны Украины даже после изнурительной летней кампании "осталось много военной мощи": войска "не растрачены", а контрнаступление "не провалилось".

Милли считает, что "очень много времени" уйдет на полную деоккупацию Украины, однако генерал в отставке Ходжес говорит: "Необязательно выбивать всех 200 000 россиян".

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