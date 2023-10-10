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Генерал Міллі про тривалість війни в Україні: Значний період, буде довго, важко та дуже криваво

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 13:44
Генерал Міллі про тривалість війни в Україні: Значний період, буде довго, важко та дуже криваво - Фото
Марк Міллі (Фото: EPA)

Ексглава об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна РФ проти України продовжуватиметься ще "значний період часу". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CBS News.

За його словами, український наступ все ще продовжується.

"Прогрес, як зазначають багато людей, повільний, але стійкий. І вони домагаються прогресу день у день", — сказав Міллі.

Він зазначив, що бойові дії йдуть "дуже важко".

Йому поставили питання, скільки триватиме війна, допустивши варіанти від одного до п'яти років.

"На це не можна розраховувати час. Але це буде значний період часу. І це буде довго, важко та дуже криваво", – заявив воєначальник.

  • Генерала Міллі у США замінив Чарльз Браун. Посол: Надзвичайно обізнаний щодо війни в Україні.
  • Міллі заявив, що у Сил оборони України навіть після виснажливої літньої кампанії "залишилося багато військової могутності": війська "не витрачені", а контрнаступ "не провалився".
  • Міллі вважає, що "дуже багато часу" піде на повну деокупацію України, проте генерал у відставці Ходжес каже: "Необов'язково вибивати всіх 200 000 росіян".

Читайте також: Генерал Міллі: Погода залишає Україні ще 30-45 днів для контрнаступу. Буданов не згоден

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомоганаступМарк Міллі
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