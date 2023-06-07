Генерал Милли: Война в Украине активизировалась, ВСУ готовы к наступлению, но это надолго

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина готова к наступлению, но высказал мнение, что война надолго. Об этом он сообщил в интервью агентству The Associated Press.

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По его словам, боевые действия в Украине усилились, а Силы обороны готовы к предстоящему наступлению.

"По нашей оценке, украинские военные хорошо подготовлены ко всему, что они делают, — они выбирают воевать в наступательной борьбе или в обороне. Они хорошо подготовлены", — сказал Милли.

Он отметил, что в любой крупной войне будут дни активности и затишья.

"Война — это компромисс. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперед и назад в течение значительного периода времени", — заявил генерал.

Военачальник подчеркнул, что обучение и вооружение от союзников подготовили Украину к контратаке.

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