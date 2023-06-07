Генерал Милли: Война в Украине активизировалась, ВСУ готовы к наступлению, но это надолго
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина готова к наступлению, но высказал мнение, что война надолго. Об этом он сообщил в интервью агентству The Associated Press.
По его словам, боевые действия в Украине усилились, а Силы обороны готовы к предстоящему наступлению.
"По нашей оценке, украинские военные хорошо подготовлены ко всему, что они делают, — они выбирают воевать в наступательной борьбе или в обороне. Они хорошо подготовлены", — сказал Милли.
Он отметил, что в любой крупной войне будут дни активности и затишья.
"Война — это компромисс. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперед и назад в течение значительного периода времени", — заявил генерал.
Военачальник подчеркнул, что обучение и вооружение от союзников подготовили Украину к контратаке.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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