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Генерал Милли: Война в Украине активизировалась, ВСУ готовы к наступлению, но это надолго

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 10:13
Генерал Милли: Война в Украине активизировалась, ВСУ готовы к наступлению, но это надолго - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина готова к наступлению, но высказал мнение, что война надолго. Об этом он сообщил в интервью агентству The Associated Press.

По его словам, боевые действия в Украине усилились, а Силы обороны готовы к предстоящему наступлению. 

"По нашей оценке, украинские военные хорошо подготовлены ко всему, что они делают, — они выбирают воевать в наступательной борьбе или в обороне. Они хорошо подготовлены", — сказал Милли.

Он отметил, что в любой крупной войне будут дни активности и затишья. 

"Война — это компромисс. Будут наступательные действия и действия защиты. Так что это будет бой вперед и назад в течение значительного периода времени", — заявил генерал.

Военачальник подчеркнул, что обучение и вооружение от союзников подготовили Украину к контратаке. 

Дмитрий Гриниченко
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