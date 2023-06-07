Генерал Міллі: Війна в Україні активізувалася, ЗСУ готові до наступу, але це надовго
Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна готова до наступу, але висловив думку, що війна надовго. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству The Associated Press.
За його словами, бойові дії в Україні посилилися, а Сили оборони готові до наступу.
"За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять, — вони обирають воювати у наступальній боротьбі чи обороні. Вони добре підготовлені", — сказав Міллі.
Він зазначив, що у будь-якій великій війні будуть дні активності та затишшя.
"Війна — це компроміс. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде бій уперед і назад протягом значного періоду часу", — заявив генерал.
Воєначальник наголосив, що навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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