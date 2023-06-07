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Генерал Міллі: Війна в Україні активізувалася, ЗСУ готові до наступу, але це надовго

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 10:13
Генерал Міллі: Війна в Україні активізувалася, ЗСУ готові до наступу, але це надовго - Фото
Марк Міллі (Фото: EPA)

Очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україна готова до наступу, але висловив думку, що війна надовго. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству The Associated Press.

За його словами, бойові дії в Україні посилилися, а Сили оборони готові до наступу.

"За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять, — вони обирають воювати у наступальній боротьбі чи обороні. Вони добре підготовлені", — сказав Міллі.

Він зазначив, що у будь-якій великій війні будуть дні активності та затишшя.

"Війна — це компроміс. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде бій уперед і назад протягом значного періоду часу", — заявив генерал.

Воєначальник наголосив, що навчання та озброєння від союзників підготували Україну до контратаки.

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Дмитро Гриниченко
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