Генерал НАТО: Нужно готовиться к возможным ракетным ударам РФ по Европе в ближайшие годы
НАТО необходимо готовиться к перспективе российских ракетных ударов по Европе в случае прямой войны с Россией. Об этом сообщил командующий центром военной логистики Альянса в Германии генерал Александр Соллфранк в интервью The Times.
По его словам, прямая военная конфронтация НАТО с Россией может произойти уже в ближайшие три года.
Он отметил, что в таком конфликте Германия, скорее всего, станет центром логистики НАТО в Европе.
"НАТО уже обладает потенциалом для защиты и, вероятно, сдерживания потенциального российского вторжения. Но, учитывая нынешнее расположение сил по всему континенту и отсутствие подготовки на восточном фланге, армии НАТО могут быть вынуждены сделать дорогостоящий выбор", — сказал генерал.
Соллфранк заявил, что все еще существуют проблемы с взаимозаменяемостью техники и персонала НАТО, которые могут помешать принятию "соответствующих ответных мер".
"Я думаю, мы можем начать это и сократить или адаптировать бюрократическую волокиту там, где это возможно и необходимо", — подчеркнул военачальник.
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