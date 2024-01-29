Генерал НАТО: Нужно готовиться к возможным ракетным ударам РФ по Европе в ближайшие годы

Соллфранк заявил, что прямая военная конфронтация НАТО с Россией может произойти в ближайшие три года

Александр Солльфранк (Фото: скриншот с видео)

НАТО необходимо готовиться к перспективе российских ракетных ударов по Европе в случае прямой войны с Россией. Об этом сообщил командующий центром военной логистики Альянса в Германии генерал Александр Соллфранк в интервью The Times.

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По его словам, прямая военная конфронтация НАТО с Россией может произойти уже в ближайшие три года.

Он отметил, что в таком конфликте Германия, скорее всего, станет центром логистики НАТО в Европе.

"НАТО уже обладает потенциалом для защиты и, вероятно, сдерживания потенциального российского вторжения. Но, учитывая нынешнее расположение сил по всему континенту и отсутствие подготовки на восточном фланге, армии НАТО могут быть вынуждены сделать дорогостоящий выбор", — сказал генерал.

Соллфранк заявил, что все еще существуют проблемы с взаимозаменяемостью техники и персонала НАТО, которые могут помешать принятию "соответствующих ответных мер".

"Я думаю, мы можем начать это и сократить или адаптировать бюрократическую волокиту там, где это возможно и необходимо", — подчеркнул военачальник.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Валдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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