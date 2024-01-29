Генерал НАТО: Потрібно готуватися до можливих ракетних ударів РФ по Європі найближчими роками

Соллфранк заявив, що пряма військова конфронтація НАТО з Росією може відбутися протягом найближчих трьох років

Александр Соллфранк (Фото: скриншот з відео)

НАТО необхідно готуватися до перспективи російських ракетних ударів по Європі у разі прямої війни з Росією. Про це повідомив командувач центру військової логістики Альянсу в Німеччині генерал Александр Соллфранк в інтерв'ю The Times.

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За його словами, пряма військова конфронтація НАТО з Росією може відбутися вже у найближчі три роки.

Він зазначив, що у такому конфлікті Німеччина, швидше за все, стане центром логістики НАТО у Європі.

"НАТО вже має потенціал для захисту і, ймовірно, стримування потенційного російського вторгнення. Але, враховуючи нинішнє розташування сил по всьому континенту та відсутність підготовки на східному фланзі, армії НАТО можуть бути змушені зробити дорогий вибір", – сказав генерал.

Соллфранк заявив, що все ще існують проблеми із взаємозамінністю техніки та персоналу НАТО, які можуть перешкодити вжиттю "відповідних заходів у відповідь".

"Я думаю, ми можемо почати це і скоротити або адаптувати бюрократичну тяганину там, де це можливо і необхідно", — наголосив воєначальник.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Валдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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