Генерал США: Если Россия выиграет, Германия станет самым большим лузером
Бен Ходжес (Фото: US Embassy)

Если Россия победит Украину в войне, Германия станет "наибольшей неудачницей". Такое мнение в интервью BBC Украина заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, заявив, что европейским союзникам придется "серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию".

"Если Россия выиграет, Германия станет самым большим лузером. Это разрушит доверие к Германии, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. И Германия снова будет иметь миллионы беженцев", - сказал он.

По словам Ходжеса, в интересах Германии чтобы Украина победила Россию.

Американский генерал добавил, что Германия, Великобритания, Франция – это все суверенные государства, которые "могут делать больше".

  • 19 марта Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн. евро, однако без ракет Taurus.
  • Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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