Генерал США: Если Россия выиграет, Германия станет самым большим лузером

По мнению Бена Ходжеса, Европа может и должна делать большее для поражения России в войне

Бен Ходжес (Фото: US Embassy)

Если Россия победит Украину в войне, Германия станет "наибольшей неудачницей". Такое мнение в интервью BBC Украина заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, заявив, что европейским союзникам придется "серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию".

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"Если Россия выиграет, Германия станет самым большим лузером. Это разрушит доверие к Германии, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. И Германия снова будет иметь миллионы беженцев", - сказал он.

По словам Ходжеса, в интересах Германии чтобы Украина победила Россию.

Американский генерал добавил, что Германия, Великобритания, Франция – это все суверенные государства, которые "могут делать больше".

19 марта Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн. евро, однако без ракет Taurus.

Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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