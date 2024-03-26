Генерал США: Якщо Росія виграє, Німеччина стане найбільшим лузером

На думку Бена Годжеса, Європа може і має робити більше для поразки Росії у війні

Бен Годжес (Фото: U.S. Embassy)

Якщо Росія переможе Україну у війні, Німеччина стане "найбільшою невдахою". Таку думку в інтерв'ю BBC Україна заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, заявивши, що європейським союзникам доведеться "серйозно поставитися до того, щоб допомогти Україні перемогти Росію".

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"Якщо Росія виграє, Німеччина стане найбільшим лузером. Це зруйнує довіру до Німеччини, зробить її заручником російської ядерної загрози. І Німеччина знову матиме мільйони біженців", - сказав він.

За словами Годжеса, в інтересах Німеччини, щоб Україна перемогла Росію.

Американський генерал додав, що Німеччина, Велика Британія, Франція - це все суверенні держави, які "можуть робити більше".

19 березня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без ракет Taurus.

Раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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