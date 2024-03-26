Кулеба: Коли Україна просить Німеччину про Taurus, я отримую з Берліна гнівні коментарі

Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Politico, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.

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Відповідаючи на запитання, чи є Taurus "пріоритетом у списку бажань Києва", Кулеба сказав: "Я втомився відповідати на це".

"Ви можете цитувати мене, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на це запитання, я отримую роздратований зворотний зв'язок з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", – заявив глава МЗС.

19 березня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без ракет Taurus.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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