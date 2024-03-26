Кулеба: Коли Україна просить Німеччину про Taurus, я отримую з Берліна гнівні коментарі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Politico, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.
Відповідаючи на запитання, чи є Taurus "пріоритетом у списку бажань Києва", Кулеба сказав: "Я втомився відповідати на це".
"Ви можете цитувати мене, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на це запитання, я отримую роздратований зворотний зв'язок з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", – заявив глава МЗС.
19 березня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без ракет Taurus.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
- 15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.
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