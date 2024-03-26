Кулеба: Когда Украина просит Германию о Taurus, я получаю из Берлина гневные комментарии

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Politico, что получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, является ли Taurus "приоритетом в списке желаний Киева", Кулеба сказал: "Я устал отвечать на это".

"Вы можете цитировать меня, я не против. Но всякий раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженную обратную связь из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", – заявил глава МИД.

19 марта Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без ракет Taurus.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Читайте также: Министр обороны Германии: Дискуссии по ракетам Taurus для Украины доводятся до крайности