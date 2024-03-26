Кулеба: Когда Украина просит Германию о Taurus, я получаю из Берлина гневные комментарии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Politico, что получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии", когда Украина призывает Германию передать дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Отвечая на вопрос, является ли Taurus "приоритетом в списке желаний Киева", Кулеба сказал: "Я устал отвечать на это".
"Вы можете цитировать меня, я не против. Но всякий раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженную обратную связь из Берлина. Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход", – заявил глава МИД.
19 марта Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без ракет Taurus.
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".
- 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
- 15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.
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